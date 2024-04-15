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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 17:36

На Украине заявили о блокировке пророссийских 83 каналов в TikTok

На Украине заявили о блокировке 83 каналов в TikTok, в том числе tass_agency. Центр противодействия дезинформации СНБО страны отметил, что блокировки осуществляются в рамках "противодействия распространению российской пропаганды в сети".

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