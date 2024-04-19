Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.04.2024 : 93,4409
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.04.2024 : 99,5797
Ракетно-бомбовые удары по наземным целям отработала авиация Балтфлота
  1. Главная
  2. Страна
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 17:37

Ракетно-бомбовые удары по наземным целям отработала авиация Балтфлота

На учениях в Калининградской области летчики морской авиации Балтийского флота совершенствовали свои навыки в практическом бомбометании и нанесении ударов из пушечного вооружения по наземным целям, передает ТАСС.

В учениях приняли участие до десяти бомбардировщиков и многоцелевых истребителей. Экипажи Су-24М выполнили ракетно-бомбовые удары по наземным целям, которые имитировали живую силу и технику условного противника.

Летчики многоцелевых истребителей Су-30СМ2 отработали задачи обнаружения и уничтожения мишеней с использованием пушечного вооружения. Упражнения выполнялись на высотах от 200 метров до 1 километра с использованием осколочно-фугасных авиабомб по мишенному полю.

За время учения было совершено более десяти самолетовылетов. В мероприятии боевой подготовки приняли участие свыше 50 военнослужащих, было задействовано до десяти самолетов, а также специальная техника.

Су-24 – тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в любых условиях. Модернизированный многоцелевой истребитель Су-30СМ2 имеет улучшенные тактико-технические характеристики, расширенную номенклатуру применяемых управляемых авиационных средств поражения и увеличенную дальность их применения.

Мир

Планы после Багдада посетить Эрбиль подтвердил Эрдоган

Планы после Багдада посетить Эрбиль подтвердил Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что ожидается подписание большого количества соглашений и меморандумов, которые будут касаться вопросов распределения водных ресурсов, сотрудничества в нефтегазовой сфере и транспортировки нефти и газа.

Читать полностью
В иракской провинции на границе с Ираном упала или была сбита израильская ракета

В иракской провинции на границе с Ираном упала или была сбита израильская ракета

Ранее иранские СМИ сообщили, что три беспилотника были сбиты над провинцией Исфахан. В беседе с газетой The Washington Post представитель Израиля подтвердил, что страна провела акцию, чтобы показать свою способность наносить удары по целям в Иране.

Читать полностью

Общество

В 2024 году одним из главных направлений

В 2024 году одним из главных направлений "Иннопрома" будет IT

Атрашкин отметил, что сектор IT развивается особенно быстро: появляются новые продукты, меняются форматы отношений вендоров с клиентами и растет конкуренция.

Читать полностью
Автоэксперт Желобов представил список лучших кроссоверов на вторичном рынке за 500 000 рублей

Автоэксперт Желобов представил список лучших кроссоверов на вторичном рынке за 500 000 рублей

Автомобильный эксперт Владимир Желобов отметил, что в данном бюджете (500 000 рублей) возраст автомобилей составляет более 10 лет, а в некоторых случаях до 15-20 лет.

Читать полностью

Новости