На учениях в Калининградской области летчики морской авиации Балтийского флота совершенствовали свои навыки в практическом бомбометании и нанесении ударов из пушечного вооружения по наземным целям, передает ТАСС.

В учениях приняли участие до десяти бомбардировщиков и многоцелевых истребителей. Экипажи Су-24М выполнили ракетно-бомбовые удары по наземным целям, которые имитировали живую силу и технику условного противника.

Летчики многоцелевых истребителей Су-30СМ2 отработали задачи обнаружения и уничтожения мишеней с использованием пушечного вооружения. Упражнения выполнялись на высотах от 200 метров до 1 километра с использованием осколочно-фугасных авиабомб по мишенному полю.

За время учения было совершено более десяти самолетовылетов. В мероприятии боевой подготовки приняли участие свыше 50 военнослужащих, было задействовано до десяти самолетов, а также специальная техника.

Су-24 – тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в любых условиях. Модернизированный многоцелевой истребитель Су-30СМ2 имеет улучшенные тактико-технические характеристики, расширенную номенклатуру применяемых управляемых авиационных средств поражения и увеличенную дальность их применения.