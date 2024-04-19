На учениях в Калининградской области летчики морской авиации Балтийского флота совершенствовали свои навыки в практическом бомбометании и нанесении ударов из пушечного вооружения по наземным целям, передает ТАСС.
В учениях приняли участие до десяти бомбардировщиков и многоцелевых истребителей. Экипажи Су-24М выполнили ракетно-бомбовые удары по наземным целям, которые имитировали живую силу и технику условного противника.
Летчики многоцелевых истребителей Су-30СМ2 отработали задачи обнаружения и уничтожения мишеней с использованием пушечного вооружения. Упражнения выполнялись на высотах от 200 метров до 1 километра с использованием осколочно-фугасных авиабомб по мишенному полю.
За время учения было совершено более десяти самолетовылетов. В мероприятии боевой подготовки приняли участие свыше 50 военнослужащих, было задействовано до десяти самолетов, а также специальная техника.
Су-24 – тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в любых условиях. Модернизированный многоцелевой истребитель Су-30СМ2 имеет улучшенные тактико-технические характеристики, расширенную номенклатуру применяемых управляемых авиационных средств поражения и увеличенную дальность их применения.
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