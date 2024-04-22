С 8 по 11 августа в Москве состоится форум "Медиадвиж". Он объединит около тысячи представителей молодежных и студенческих СМИ в возрасте от 18 до 35 лет, сообщает ТАСС.

Мероприятие будет интересно как опытным специалистам, так и новичкам. Для участников организуют профессиональные тренинги, лекции, мастер-классы и встречи с экспертами. Заявки на участие принимаются до 8 июня.

Обучение будет проходить сразу на нескольких тематических площадках: "Медиаграмотность", "Личный бренд", "Медиа будущего" и другие.

Знакомство с Москвой пройдет в формате медиаквеста. Молодые специалисты смогут не только улучшить навыки работы с информацией, но и найти единомышленников для создания чего-то нового. В рамках форума также пройдут творческие мастер-классы, выступления популярных артистов, зарядки с известными спортсменами и многое другое.