В селе Брянской области после атаки со стороны ВСУ нарушено энергоснабжение

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области, в результате чего в населенном пункте нарушено энергоснабжение. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Украинские террористы атаковали село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате террористической атаки нарушено энергоснабжение", - написал он.Богомаз уточнил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Суземским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Суземского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.Богомаз уточнил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
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