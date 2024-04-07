В селе Брянской области после атаки со стороны ВСУ нарушено энергоснабжение

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области, в результате чего в населенном пункте нарушено энергоснабжение. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Украинские террористы атаковали село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате террористической атаки нарушено энергоснабжение", - написал он.Богомаз уточнил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Суземским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Суземского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.Богомаз уточнил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.