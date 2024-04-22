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Делимитацию границ между Арменией и Азербайджаном обсудил с представителем ЕС Пашинян
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 17:35

Делимитацию границ между Арменией и Азербайджаном обсудил с представителем ЕС Пашинян

На встрече в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян и специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар обсудили вопросы делимитации границ и мирного договора с Азербайджаном. Клаар отметил, что ЕС поддерживает армяно-азербайджанский переговорный процесс, передает ТАСС.

Возможно, начнутся переговоры о делимитации границ в Тавушской области. Власти Армении обсуждают с Азербайджаном передачу Баку четырех сел и газопровода, а также участка автомагистрали с Грузией. Оппозиция обвиняет Пашиняна в уступках, поскольку власти республики не гарантируют вывод ВС Азербайджана с территорий, принадлежащих Армении, которые были оккупированы в 2021 и 2022 годах.

Оппозиция обвиняет Пашиняна в односторонних уступках, поскольку власти республики не гарантируют вывод Вооруженных сил Азербайджана с территорий, принадлежащих Армении. По утверждениям Еревана, они были оккупированы в результате вооруженных столкновений в 2021 и 2022 годах.

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