До 12,3 млрд рублей, увеличившись в четыре раза, чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ в январе — марте 2024 года, сообщает ТАСС.
Выручка составила 71,46 млрд рублей, увеличившись на 77%. Валовая прибыль увеличилась в 3,7 раза до 16,86 млрд рублей. Прибыль от продаж в первом квартале составила 11,722 млрд рублей, доналоговая прибыль — 14,8 млрд рублей.
"Русснефть" входит в десятку крупнейших компаний по добыче нефти в стране. В группу входят четыре филиала в ключевых нефтегазоносных регионах России, а также активы в Томской области и Азербайджане.
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