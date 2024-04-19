До 12,3 млрд рублей, увеличившись в четыре раза, чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ в январе — марте 2024 года, сообщает ТАСС.

Выручка составила 71,46 млрд рублей, увеличившись на 77%. Валовая прибыль увеличилась в 3,7 раза до 16,86 млрд рублей. Прибыль от продаж в первом квартале составила 11,722 млрд рублей, доналоговая прибыль — 14,8 млрд рублей.

"Русснефть" входит в десятку крупнейших компаний по добыче нефти в стране. В группу входят четыре филиала в ключевых нефтегазоносных регионах России, а также активы в Томской области и Азербайджане.