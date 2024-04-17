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Киев оговорился и призвал страны Запада поставить комплексы ПВО для защиты российских городов
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 17:29

Киев оговорился и призвал страны Запада поставить комплексы ПВО для защиты российских городов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль совершил оговорку и призвал страны Запада поставить комплексы ПВО для защиты российских городов.

Мир

Финляндия и Эстония закрывают свои КПП и порты для России

Финляндия и Эстония закрывают свои КПП и порты для России

Финляндия закрыла пересечение транспортных пунктов на границе с РФ. Это же сделала и Эстония в отношении своих КПП на границе с Россией.

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Застрявших из-за наводнения в Дубае туристов туроператоры размещают в гостиницах

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Общество

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Отмечается снижение цен на отдых на Мальдивы: скидки могут достигать 70%

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Новости