Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль совершил оговорку и призвал страны Запада поставить комплексы ПВО для защиты российских городов.
Финляндия и Эстония закрывают свои КПП и порты для России
Финляндия закрыла пересечение транспортных пунктов на границе с РФ. Это же сделала и Эстония в отношении своих КПП на границе с Россией.
Застрявших из-за наводнения в Дубае туристов туроператоры размещают в гостиницах
В результате непредвиденного наводнения в Дубае российские туристы оказались в затруднительном положении, застряв как в аэропортах, так и в гостиницах.
Врач Утюмова: самым полезным овощем является брокколи – 100 г дают дневную норму витамина С
Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова подчеркнула, что брокколи заслуженно считается наиболее полезным овощем не только благодаря высокой концентрации витамина С. Она объяснила, что этот овощ обладает множеством других ценных свойств.
Отмечается снижение цен на отдых на Мальдивы: скидки могут достигать 70%
На Мальдивах наблюдается значительное понижение цен на проживание в отелях для российских туристов.