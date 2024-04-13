Сегодня, 13 апреля, в субботу, с сопредельной территории Украины украинская армия нанесла удар по Брянской области. Огонь велся кассетными боеприпасами по административному центру Суземского района — городу Суземка. В результате атаки была ранена одна мирная жительница. Об этом сообщает ТАСС.

"Украинские террористы произвели обстрел Суземки из реактивных систем залпового огня кассетными снарядами. По предварительной информации, в результате террористической атаки легкое ранение получила мирная жительница. Ей была оказана вся необходимая медицинская помощь", — написал глава Брянской области Александр Богомаз.