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ВСУ обстреляли кассетными снарядами райцентр Суземки Брянской области
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 17:29

ВСУ обстреляли кассетными снарядами райцентр Суземки Брянской области

Сегодня, 13 апреля, в субботу, с сопредельной территории Украины украинская армия нанесла удар по Брянской области. Огонь велся кассетными боеприпасами по административному центру Суземского района — городу Суземка. В результате атаки была ранена одна мирная жительница. Об этом сообщает ТАСС.

"Украинские террористы произвели обстрел Суземки из реактивных систем залпового огня кассетными снарядами. По предварительной информации, в результате террористической атаки легкое ранение получила мирная жительница. Ей была оказана вся необходимая медицинская помощь", — написал глава Брянской области Александр Богомаз.

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