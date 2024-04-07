В Ивановской области с оторвавшейся льдины спасли шесть рыбаков

Специалисты МЧС спасли шесть рыбаков с оторвавшейся льдины на реке Волге в Ивановской области, люди доставлены на берег. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС."Поступило сообщение, что при патрулировании сотрудниками центра ГИМС по Ивановской области совместно с ПСО г. Юрьевец с оторвавшейся льдины на реке Волге спасено шесть человек. Спасенные - рыбаки, личности устанавливаются, доставлены на берег", - говорится в сообщении.Уточняется, что на рыбаков составлены административные протоколы.
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