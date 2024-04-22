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О реализации транспортно-логистического проекта
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 17:22

О реализации транспортно-логистического проекта "Путь развития" договорились Турция и Ирак

Турция и Ирак подписали соглашение о реализации проекта "Путь развития", который предусматривает создание транспортно-логистической системы, связывающей богатые нефтью южные регионы Ирака со Средиземноморским побережьем Турции, сообщает ТАСС.

Этот проект, стоимостью около 17 млрд долл, может значительно облегчить обмен товарами между Азией и Европой. Основные транспортные магистрали будут привязаны к порту Фао.

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