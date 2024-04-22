Турция и Ирак подписали соглашение о реализации проекта "Путь развития", который предусматривает создание транспортно-логистической системы, связывающей богатые нефтью южные регионы Ирака со Средиземноморским побережьем Турции, сообщает ТАСС.

Этот проект, стоимостью около 17 млрд долл, может значительно облегчить обмен товарами между Азией и Европой. Основные транспортные магистрали будут привязаны к порту Фао.

В рамках визита в Багдад президент Турции Тайип Эрдоган также посетит Эрбиль — центр Иракского Курдистана.