Очередной факт атаки со стороны ВСУ на гражданских людей зафиксирован в Херсонской области, сообщает ТАСС.
Вооруженные силы Украины обстреляли машину скорой помощи в Каховке. Машина выехала за раненым жителем, который пострадал от обстрела в своем доме. Дом также загорелся, об этом сообщил губернатор Херсонской области.
"В Каховке из-за обстрела противника начался пожар в частном доме, ранен один человек. Когда машина скорой помощи приехала за пострадавшим,[ВСУ] открыли по ней огонь", — написал Владимир Сальдо. О ранении медработников не сообщается, но машина получила повреждения,
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