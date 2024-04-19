Очередной факт атаки со стороны ВСУ на гражданских людей зафиксирован в Херсонской области, сообщает ТАСС.

Вооруженные силы Украины обстреляли машину скорой помощи в Каховке. Машина выехала за раненым жителем, который пострадал от обстрела в своем доме. Дом также загорелся, об этом сообщил губернатор Херсонской области.

"В Каховке из-за обстрела противника начался пожар в частном доме, ранен один человек. Когда машина скорой помощи приехала за пострадавшим,[ВСУ] открыли по ней огонь", — написал Владимир Сальдо. О ранении медработников не сообщается, но машина получила повреждения,









