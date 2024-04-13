Сегодня, в субботу, возле здания правительства Владимирской области произошел инцидент. Неизвестные подожгли автомобиль, однако пожарные расчеты оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.
"Наши подразделения тушат один автомобиль возле правительства Владимирской области", — сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС по региону. Позднее они уточнили, что площадь возгорания составила три квадратных метра.
Также стало известно, что во Владимире был задержан мужчина, который пытался бросить баллончик с горючей смесью в здание правительства области.
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