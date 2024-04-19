Около 900 заявок на компенсацию от паводка от субъектов малого и среднего предпринимательства поступило в Оренбургской области, сообщает ТАСС. Из них 400 — от предпринимателей Орска. Рабочая группа уже проверила более 400 предприятий Орска, оставлены акты. По мере освобождения от воды будут обследованы другие предприятия города.

Группа по выявлению пострадавших от паводка субъектов МСП и самозанятых начнет работать в Оренбурге со следующей недели.

Собранные материалы передаются в областную комиссию для оценки ущерба бизнесу. После принятия решения предприниматели получат смс-сообщение со ссылкой, где можно подать заявку на субсидии.