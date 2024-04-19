"Роснефть" представила презентацию проекта по созданию программного обеспечения "РН-СЕЙСМ" для сейсмогеологического исследования недр. Это произошло на технологическом дне компании, где специалисты рассказали о новых продуктах и возможностях линейки наукоемкого программного обеспечения, сообщает ТАСС.

Данные сейсморазведки обрабатываются при помощи "РН-СЕЙСМ". В платформу интегрированы средства разработки программных модулей, что позволяет обрабатывать, интерпретировать и моделировать данные сейсморазведки. Она отличается высокой степенью автоматизации и использованием новых алгоритмов и технологий, включая искусственный интеллект.

Благодаря этому программному обеспечению достигается высокое качество и точность цифровых моделей месторождений углеводородов. Ожидается, что к 2031 году экономический эффект от этой импортозамещающей технологии составит 700 млн рублей. "Роснефть" уже использует собственное программное обеспечение в своей работе и продала более 1200 лицензий крупным промышленным компаниям нефтегазовой отрасли.