Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.04.2024 : 93,4409
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.04.2024 : 99,5797
Проект цифровой платформы сейсмогеологического изучения недр
  1. Главная
  2. Происшествия
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 17:06

Проект цифровой платформы сейсмогеологического изучения недр "Роснефть" представила

"Роснефть" представила презентацию проекта по созданию программного обеспечения "РН-СЕЙСМ" для сейсмогеологического исследования недр. Это произошло на технологическом дне компании, где специалисты рассказали о новых продуктах и возможностях линейки наукоемкого программного обеспечения, сообщает ТАСС.

Данные сейсморазведки обрабатываются при помощи "РН-СЕЙСМ". В платформу интегрированы средства разработки программных модулей, что позволяет обрабатывать, интерпретировать и моделировать данные сейсморазведки. Она отличается высокой степенью автоматизации и использованием новых алгоритмов и технологий, включая искусственный интеллект.

Благодаря этому программному обеспечению достигается высокое качество и точность цифровых моделей месторождений углеводородов. Ожидается, что к 2031 году экономический эффект от этой импортозамещающей технологии составит 700 млн рублей. "Роснефть" уже использует собственное программное обеспечение в своей работе и продала более 1200 лицензий крупным промышленным компаниям нефтегазовой отрасли.

Мир

Планы после Багдада посетить Эрбиль подтвердил Эрдоган

Планы после Багдада посетить Эрбиль подтвердил Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что ожидается подписание большого количества соглашений и меморандумов, которые будут касаться вопросов распределения водных ресурсов, сотрудничества в нефтегазовой сфере и транспортировки нефти и газа.

Читать полностью
В иракской провинции на границе с Ираном упала или была сбита израильская ракета

В иракской провинции на границе с Ираном упала или была сбита израильская ракета

Ранее иранские СМИ сообщили, что три беспилотника были сбиты над провинцией Исфахан. В беседе с газетой The Washington Post представитель Израиля подтвердил, что страна провела акцию, чтобы показать свою способность наносить удары по целям в Иране.

Читать полностью

Общество

В 2024 году одним из главных направлений

В 2024 году одним из главных направлений "Иннопрома" будет IT

Атрашкин отметил, что сектор IT развивается особенно быстро: появляются новые продукты, меняются форматы отношений вендоров с клиентами и растет конкуренция.

Читать полностью
Автоэксперт Желобов представил список лучших кроссоверов на вторичном рынке за 500 000 рублей

Автоэксперт Желобов представил список лучших кроссоверов на вторичном рынке за 500 000 рублей

Автомобильный эксперт Владимир Желобов отметил, что в данном бюджете (500 000 рублей) возраст автомобилей составляет более 10 лет, а в некоторых случаях до 15-20 лет.

Читать полностью

Новости