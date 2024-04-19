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В иракской провинции на границе с Ираном упала или была сбита израильская ракета
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 16:59

В иракской провинции на границе с Ираном упала или была сбита израильская ракета

Телеканал Al Hadath сообщил, что в ночь на пятницу в иракской провинции Васит была сбита или упала израильская ракета. Снаряд упал недалеко от границы с Ираном, сообщает ТАСС.

Неизвестные военные самолеты были замечены ночью на западе Ирака. Источники не подтвердили информацию о принадлежности этих самолетов Израилю, но отметили, что Багдад не способен отслеживать и сбивать посторонние объекты, поэтому еврейское государство может использовать иракское воздушное пространство в своих целях.

Ранее иранские СМИ сообщили, что три беспилотника были сбиты над провинцией Исфахан. В беседе с газетой The Washington Post представитель Израиля подтвердил, что страна провела акцию, чтобы показать свою способность наносить удары по целям в Иране.

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