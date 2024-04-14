США не стремятся к войне с Ираном и не хотят эскалации ситуации на Ближнем Востоке, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что США будут бдительны к любой потенциальной угрозе своим силам в регионе, но президент Джо Байден ясно дал понять, что страна не стремится к войне. США не ожидают эскалации и, конечно же, не хотят войны с Ираном.