США не стремятся к войне с Ираном и не хотят эскалации ситуации на Ближнем Востоке, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он отметил, что США будут бдительны к любой потенциальной угрозе своим силам в регионе, но президент Джо Байден ясно дал понять, что страна не стремится к войне. США не ожидают эскалации и, конечно же, не хотят войны с Ираном.
Искусственный интеллект в автомобилях Nio теперь обладает более "человечными" характеристиками
Новый модуль Nomi GPT в автомобилях Nio представляет значительное усовершенствование в области искусственного интеллекта. Искусственный помощник, обладающий именем Nomi, теперь обладает более "человечными" характеристиками, способен проявлять эмоции и имеет обширные знания в различных областях, таких как наука, история, кино и телевидение.
Архитектурная команда представила проект музея стекла, созданный при участии ИИ
Проект музея стекла, разработанный совместно с использованием искусственного интеллекта, представляет собой уникальный символ экологического сознания и устойчивого развития.
Кардиолог Концедайло сообщила: не стоит измерять давление с полным мочевым пузырем
Кардиолог Полина Концедайло подчеркивает важность правильного измерения артериального давления (АД), чтобы получить достоверные показания.
Специалисты выделили добавку в соли, которая в горячем блюде может превратиться в яд
Поваренная соль, кажущаяся безобидным продуктом, может содержать опасные пищевые добавки, например, ферроцианид калия (Е536), который применяется для улучшения внешнего вида и продолжительности хранения.