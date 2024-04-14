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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 16:53

Эскалации ситуации на Ближнем Востоке США не хотят

США не стремятся к войне с Ираном и не хотят эскалации ситуации на Ближнем Востоке, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что США будут бдительны к любой потенциальной угрозе своим силам в регионе, но президент Джо Байден ясно дал понять, что страна не стремится к войне. США не ожидают эскалации и, конечно же, не хотят войны с Ираном.

Мир

Искусственный интеллект в автомобилях Nio теперь обладает более

Искусственный интеллект в автомобилях Nio теперь обладает более "человечными" характеристиками

Новый модуль Nomi GPT в автомобилях Nio представляет значительное усовершенствование в области искусственного интеллекта. Искусственный помощник, обладающий именем Nomi, теперь обладает более "человечными" характеристиками, способен проявлять эмоции и имеет обширные знания в различных областях, таких как наука, история, кино и телевидение.

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Архитектурная команда представила проект музея стекла, созданный при участии ИИ

Архитектурная команда представила проект музея стекла, созданный при участии ИИ

Проект музея стекла, разработанный совместно с использованием искусственного интеллекта, представляет собой уникальный символ экологического сознания и устойчивого развития.

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Общество

Кардиолог Концедайло сообщила: не стоит измерять давление с полным мочевым пузырем

Кардиолог Концедайло сообщила: не стоит измерять давление с полным мочевым пузырем

Кардиолог Полина Концедайло подчеркивает важность правильного измерения артериального давления (АД), чтобы получить достоверные показания.

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Специалисты выделили добавку в соли, которая в горячем блюде может превратиться в яд

Специалисты выделили добавку в соли, которая в горячем блюде может превратиться в яд

Поваренная соль, кажущаяся безобидным продуктом, может содержать опасные пищевые добавки, например, ферроцианид калия (Е536), который применяется для улучшения внешнего вида и продолжительности хранения.

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Новости