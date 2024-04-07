Попытки НАТО и США вмешаться в цифровой суверенитет России оказались безуспешными. Это подтверждается реакцией мирового сообщества, включая "целый ряд регионов" и международные организации.

Как заявила представитель МИД России Мария Захарова, "именно структуры НАТО во главе с США занимаются цензурированием и сегрегацией, чтобы сохранить свое доминирование и исключительность в цифровой среде". И то, что они пришли к тупиковой ситуации, тоже очевидно.

В частности, не увенчались успехом попытки внешнего вмешательства украинских и западных спецслужб из-за границы в выборы президента в нашей стране, о чем неоднократно заявлял ЦИК России.