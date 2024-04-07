Попытки НАТО и США вмешаться в цифровой суверенитет России оказались безуспешными. Это подтверждается реакцией мирового сообщества, включая "целый ряд регионов" и международные организации.
Как заявила представитель МИД России Мария Захарова, "именно структуры НАТО во главе с США занимаются цензурированием и сегрегацией, чтобы сохранить свое доминирование и исключительность в цифровой среде". И то, что они пришли к тупиковой ситуации, тоже очевидно.
В частности, не увенчались успехом попытки внешнего вмешательства украинских и западных спецслужб из-за границы в выборы президента в нашей стране, о чем неоднократно заявлял ЦИК России.
Известные личности, которые родились 7 апреля: список
Известные даты рождения 7 апреля: Рассел Кроу, Тони Дорсетт.
Комикс, в котором дебютировал Супермен, продан за рекордные $6 миллионов
Экземпляр Action Comics №1 1938 года, в котором впервые появился Супермен, установил новый мировой рекорд, достигнув цены в $6 миллионов на аукционе.
Инфицирование ВИЧ может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний даже без симптомов
Люди, инфицированные ВИЧ, могут иметь повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, даже если они не испытывают никаких симптомов, связанных с их инфекцией, согласно последнему исследованию ученых.
Игры дружбы в Екатеринбурге помогут развитию туризма и раскрутке брендов Урала
Для участников Всемирные игры дружбы также планируется разработать также маршруты для туристической и культурной программ.