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В программу льготного лизинга
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 16:29

В программу льготного лизинга "Автоваз" попросил вернуть легковые автомобили

Руководство Автоваза предложило государству вернуть легковые автомобили в программу льготного лизинга. Это необходимо для развития отечественной автомобильной отрасли и таксопарков на базе российских машин. Автоваз намерен произвести до 25 тысяч автомобилей для развития такси. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы обратились к администрации президента и нашему министерству с просьбой вернуть легковые автомобили в программу по лизингу. В первую очередь, мы думаем о сегменте продаж для такси. В нашем производственном графике запланировано 25 тысяч автомобилей", – сказал президент компании Максим Соколов.

По мнению Соколова, лизинг активно используется для общественного транспорта, и это важное направление для городов, где он является спасением от транспортных проблем. Однако, такси также стали частью общественного транспорта. Например, в Москве такси перевозит 2 миллиона пассажиров ежедневно.

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