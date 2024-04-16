Руководство Автоваза предложило государству вернуть легковые автомобили в программу льготного лизинга. Это необходимо для развития отечественной автомобильной отрасли и таксопарков на базе российских машин. Автоваз намерен произвести до 25 тысяч автомобилей для развития такси. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы обратились к администрации президента и нашему министерству с просьбой вернуть легковые автомобили в программу по лизингу. В первую очередь, мы думаем о сегменте продаж для такси. В нашем производственном графике запланировано 25 тысяч автомобилей", – сказал президент компании Максим Соколов.
По мнению Соколова, лизинг активно используется для общественного транспорта, и это важное направление для городов, где он является спасением от транспортных проблем. Однако, такси также стали частью общественного транспорта. Например, в Москве такси перевозит 2 миллиона пассажиров ежедневно.
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