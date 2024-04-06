Макрона и лидеров стран НАТО назвал "спонсорами" и пособниками теракта в "Крокус сити холле" зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей — спонсоры этого ужасного теракта, — заявляет Медведев — Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетами. И отныне они не просто враги России".

Риторика Макрона и его "действия, а главное — его санкции на тайные операции с бандеровским режимом" — вот, что указывает на это, считает Дмитрий Медведев











