Юг Африки на пороге большой засухи: что можно противопоставить стихии

На минувшей неделе президент Зимбабве объявил режим национального бедствия в стране "из-за сильной засухи и нашествия сельскохозяйственного вредителя, кукурузной совки". Это уже не первое ЧП, которое было объявлено на Юге Африки в последние месяцы.Зимбабве пошло на опережение "Под кукурузу и зерновые отведено 1,7 млн га земли, что обычно обеспечивает прекрасные сборы. Однако более 80% возделываемых земель на территории страны получили значительно меньше осадков, чем обычно. Мы ожидаем, что в продовольственной помощи будут нуждаться не 2,7 млн человек, как предполагалось ранее, а больше. Но мы не допустим, чтобы кто-то умирал от голода. Мы произведем закупки зерна за границей", — сказал глава государства Эммерсон Мнангагва на пресс-конференции в своей резиденции в Хараре. При этом он обратился к мировому сообществу с просьбой оказать помощь: "Нам потребуется дополнительно $2 млрд на борьбу с засухой".Такой шаг руководства страны не стал неожиданностью для тех, кто следит за событиями на Юге Африки. Просто, видимо, настало время перейти к наиболее решительным мерам. Но в целом дело давно шло к этому. Пересохшие или сильно обмелевшие реки (даже такие мощные, как Замбези), выгоревшие посевы, скелеты погибших от отсутствия воды диких и домашних животных — такие мрачные картины не сходят с телеэкранов многих стран региона, контрастируя с привычными для этой поры инфернальными репортажами о наводнениях в Мозамбике, которые там приключаются чуть ли не ежегодно.Еще в декабре 2023 года правительство обнародовало программу неотложных мер борьбы с засухой. "Как только стало ясно, что надвигается засуха, вызванная последствиями климатического феномена Эль-Ниньо, правительство одобрило 17 дополнительных мер вдобавок к обычно принимаемым в преддверии сухого сезона", — сказал постоянный секретарь Министерства земель, сельского хозяйства, рыболовства и сельских поселений Зимбабве Оберт Джири. В частности, активизируется бурение артезианских колодцев, строительство накопительных водохранилищ. Около 70 тыс. га земли отведено под поливное выращивание кукурузы — основного продукта питания большинства населения страны. Это позволит получить порядка 350 тыс. т зерна.Еще в начале сезона дождей, а он в Зимбабве длится с ноября по март, стало очевидно, что осадков будет меньше обычного. При этом в апреле — октябре должен последовать сухой сезон, когда на дожди и вовсе трудно возлагать надежды. Это поставило в сложное положение примерно 3,5 млн мелких фермеров, для которых хороший урожай — единственная основа благополучия. Для них уже разработаны специальные рекомендации агрономов, призванные помочь сохранить зерно.С российской поддержкой В такой обстановке как нельзя кстати пришлось активное партнерство Зимбабве с Россией, которое активно развивается в том числе и в области сельского хозяйства. Зимбабвийских партнеров очень заинтересовал российский опыт ирригации и распространения засухоустойчивых сортов злаков. Особое внимание уделил этому первый вице-президент страны Константино Чивенга во время недавнего визита в РФ.Поэтому я не мог не спросить президента об этом на пресс-конференции. "В борьбе с засухой и ее последствиями для нашего правительства первоочередными представляются два направления, — указал Мнангагва, отвечая на вопрос о роли ирригации в борьбе с засухой и о готовности использовать российский опыт. — Речь идет о строительстве плотин и об ирригации. В этом плане нам, конечно, очень пригодятся знания и навыки таких стран, как Россия, которая обладает богатейшим опытом в данной области". По словам президента, Зимбабве должно позаботиться о том, чтобы у страны "были обеспечены поливом достаточно крупные массивы обрабатываемых земель", поскольку "в такие засушливые периоды, как теперь, это позволяет значительно сократить потери в сельском хозяйстве".Установившаяся на Юге Африки засуха уже привела к крупным потерям урожая зерновых и других культур в Ботсване, Замбии, Зимбабве, Намибии и ЮАР. Власти Замбии объявили 29 февраля о введении режима национального бедствия в связи с напастью. По словам президента этой африканской страны Хакаинде Хичилемы, до 45% посевных площадей уничтожены из-за отсутствия дождей. О значительных потерях урожая сообщают и фермеры Зимбабве, а также ЮАР. В результате на Юге Африки растут цены на зерновые и ряд продовольственных товаров.В целом же в феврале на территории Ботсваны, Замбии и Зимбабве выпало наименьшее количество осадков за все время научного наблюдения. В феврале температура воздуха в странах на юге континента была на четыре-пять градусов выше средней для этого месяца нормы. Специалисты считают отсутствие на Юге Африки дождей последствием природного явления Эль-Ниньо.Наряду с сельским хозяйством в сложном положении оказалась энергетика стран — из-за падения уровня воды в многочисленных реках сократились объемы выработки электроэнергии на ГЭС. Более других сейчас это сказывается на Замбии и Намибии.Зимбабве оказалось на этом фоне более подготовленным, поскольку загодя получило гуманитарную поставку в 25 тыс. т российской пшеницы. Еще на II саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин выдвинул инициативу об оказании продовольственной помощи странам Африки, в том числе и Зимбабве. И, как выяснилось теперь, она пришлась как нельзя кстати. Это зерно высококачественных твердых сортов, муку из которого будут добавлять к местной для выпечки хлеба. Кроме того, как сказал на пресс-конференции Мнангагва, страна накопила более 356 тыс. т стратегических резервов зерновых. А в этом году в Зимбабве собираются получить 868 тыс. т зерна.Быстрая сменаНынешняя ситуация высветила другую (для посторонних неожиданную) проблему — целесообразность выращивания в Африке сельскохозяйственных культур, которые здесь традиционно не применялись. Президент Зимбабве на пресс-конференции несколько раз сказал о важности для крестьян обратиться к привычным для этих мест продуктам (например, к сорго, просу). Они более приспособлены к экстремальным температурам, периодической нехватке осадков, которые характерны для многих стран континента. Например, в Сомали и Мозамбике засухи и наводнения часто сменяют друг друга, а порой происходят и одновременно — приходясь на разные регионы страны. Так, южные регионы Мозамбика уже несколько недель страдают от наводнений, а прилегающие к Зимбабве — охвачены засухой.Лично для себя за долгие годы работы в Африке я вывел одну пусть, может, и несуразную на первый взгляд закономерность, но довольно часто прослеживаемую. Как только начинаются разговоры про засуху, так в скором времени можно ожидать смену погоды и приход ливней. Так, в Намибии, где кругом пустыни и отсутствие дождей скорее норма, такая последовательность событий была почти повсеместной. Иногда доходило до того, что из одного квартала намибийской столицы Виндхук в другой можно было перебраться только вброд. Ведь дороги через обычно сухие русла рек там проложены по так называемым низким мостам — то есть по дну (разве что слой бетона там толще). Сейчас из любимого мной Виндхука вновь приходят кадры наводнений на фоне разговоров о засухе, охватившей весь регион. В субботу, 6 апреля, сильный ливень прошел в Хараре, хотя по календарю уже наступил сухой сезон и, как говорят эксперты, осадков не следует ждать до ноября.