Киев заявил о желании расширить географию атак на НПЗ в России

Украина хотела бы расширить географию ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Андрей Юсов телеканалу CNN.По его информации, Юсов назвал НПЗ объектами военного назначения, отметив, что "их разрушение вполне естественно". "География [ударов] будет расширяться", - утверждал представитель ГУР.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Соединенные Штаты не могут убедить Украину отказаться от ударов по объектам инфраструктуры РФ, включая НПЗ, поскольку перестали поставлять военную помощь Киеву.Украинские беспилотники в течение последних недель совершили несколько атак на объекты гражданской инфраструктуры в российских регионах. В некоторых случаях их целями становились предприятия топливно-энергетического комплекса, в том числе нефтеперерабатывающие заводы.