Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин продлил срок завершения ликвидации министерства транспорта на 6 месяцев, о чем свидетельствует опубликованный указ №145. Указ №145 был подписан и вступил в силу сегодня, как сообщает ТАСС.

Глава региона внес изменения в предыдущий указ о ликвидации министерства, который был издан 19 октября 2023 года. Согласно этому указу, процесс ликвидации должен был завершиться в течение шести месяцев после его подписания, но срок был продлен еще на полгода.

В Донецкой Народной Республике продолжается переформатирование системы государственного управления в соответствии с российскими нормами. В рамках этого процесса идет ликвидация региональных министерств и ведомств.