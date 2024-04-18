Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и другие сотрудники ведомства приняли участие в акции, посвященной Национальному дню донора в России. Они сдали кровь, чтобы поддержать донорское движение и популяризировать донорство, сообщает ТАСС.
Акция прошла успешно, и общие запасы крови пополнились на 26 литров. В мероприятии приняли участие 59 человек. Это стало еще одним шагом к тому, чтобы больше людей стали донорами.
С начала 2023 года Минздрав утвердил новый нагрудный знак "Почетный донор России". Им были награждены 5,8 тысяч человек. Этот знак стал символом благодарности за регулярные и безвозмездные пожертвования крови.
Национальный день донора отмечается 20 апреля. В этот день в 1832 году акушер Андрей Вольф успешно выполнил первое в России переливание крови. Благодаря усилиям безвозмездных доноров, Служба крови обеспечивает медицинские учреждения кровью и ее компонентами на протяжении многих лет.
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