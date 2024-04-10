Страны Северной Европы намерены создать группу для поддержки сближения Украины и ЕС

Министр иностранных дел Швеции, Тобиас Билльстрём, объявил о создании группы экспертов высокого уровня из северных и балтийских стран NB8 (Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Эстония) для поддержки сближения Украины с Европейским союзом. Эта группа будет оказывать украинскому правительству экспертную помощь в процессе присоединения к ЕС, сообщает правительственная канцелярия.

"Мы гордимся тем, что сможем предложить самых опытных экспертов из наших стран, которые сыграют решающую роль в поддержке Украины на пути к членству в ЕС. Нам нужно объединиться и сделать все, что в наших силах, для обеспечения мира, безопасности и европейского единства", - сказал Билльстрём.

На пресс-конференции после встречи представителей стран NB8 на острове Готланд, Билльстрём также сообщил, что страны Северной Европы и Балтии поддерживают усиление роли НАТО в оказании помощи Украине.