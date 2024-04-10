В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра

В Санкт-Петербурге до утра 12 апреля объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, скорость которого может достигать 20 м/с. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
По информации Росгидрометцентра, до 9:00 12 апреля на территории Санкт-Петербурга объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветреной погоды. Местами порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.
Пешеходов и водителей просят быть особенно осторожными.
Между тем, 10 апреля в Санкт-Петербурге ожидается рекордно высокая температура воздуха для этого дня - она может превысить +20 градусов. Такая температура является аномальной и не может постоянно наблюдаться. Ожидается, что прохождение холодного атмосферного фронта через Санкт-Петербург сегодня вечером с дождем и грозой вернет температуру к нормальным значениям - +8...+10 градусов днем.
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