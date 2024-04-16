Владимир Путин и Эбрахим Раиси выразили общее мнение о том, что причиной нынешних острых событий на Ближнем Востоке является нерешенность палестино-израильского конфликта, сообщает ТАСС. Они подчеркнули необходимость прекращения огня в Газе и начала процесса урегулирования дипломатическими методами.
Российский лидер поздравил Раиси с окончанием священного месяца Рамадан и с праздником Ураза-байрам, который отмечался недавно.
Оба президента выразили надежду на то, что эскалации конфликта не произойдет. Ситуация стала напряженной после инцидента в Дамаске, когда Израиль нанес удар по иранскому посольству в Сирии.
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