Владимир Путин и Эбрахим Раиси выразили общее мнение о том, что причиной нынешних острых событий на Ближнем Востоке является нерешенность палестино-израильского конфликта, сообщает ТАСС. Они подчеркнули необходимость прекращения огня в Газе и начала процесса урегулирования дипломатическими методами.

Российский лидер поздравил Раиси с окончанием священного месяца Рамадан и с праздником Ураза-байрам, который отмечался недавно.

Оба президента выразили надежду на то, что эскалации конфликта не произойдет. Ситуация стала напряженной после инцидента в Дамаске, когда Израиль нанес удар по иранскому посольству в Сирии.