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В городах ЦФО и Крыму покажут спектакль донецкого театра о событиях в Донбассе
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:58

В городах ЦФО и Крыму покажут спектакль донецкого театра о событиях в Донбассе

Спектакль "Шахтерская дочь" Донецкого республиканского академического молодежного театра по одноименной поэме Анны Ревякиной о событиях в Донбассе в 2014 году покажут в ближайшее время в Калуге, Орле, Брянске, Курске и Крыму, сообщил генеральный директор — художественный руководитель Донецкого РАМТа Владислав Слухаенко. Он рассказал, что спектакль уже показали в нескольких регионах России, реакция зрителей очень отличается, но постановку принимают.

Сегодня спектакль представят в Москве на сцене РАМТ. Зрители проявили к нему большой интерес. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщила директор РАМТ Софья Апфельбаум.

"Шахтерская дочь" — это история о девушке 22 лет по имени Мария, отец которой погиб, защищая Донецк в 2014 году. Когда на ее землю приходит враг, она выбирает не чемодан беженца, а снайперскую винтовку.

В постановке заняты актеры, живущие в условиях боевых действий уже 10 лет, поэтому участники спектакля "играют свою жизнь", это история о том, чтобы остаться человеком в сложнейших обстоятельствах, сказал Слухаенко.

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