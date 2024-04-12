С 6 по 12 апреля Вооруженные силы (ВС) России нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов (ТЭК и ВПК) Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ 12 апреля.

Эти действия армии России позволили снизить потенциал противника в обеспечении боевых действий и создать условия для успешного выполнения боевых задач российскими войсками.

Удары наносились высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами. Были поражены объекты, которые обеспечивали работу ТЭК и ВПК Украины. Кроме того, удары были нанесены по базам материально-технического обеспечения и пунктам временной дислокации подразделений сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.





