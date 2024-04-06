Путин подписал закон о списании процентов по кредитам участникам СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон о списании начисленных в период кредитных каникул процентов по потребительским кредитам для участников специальной военной операции (СВО). Документ опубликован на портале правовой информации.Он устанавливает, что проценты по потребительским кредитам, начисленные во время действия кредитных каникул участников СВО, будут списаны. Банкам при этом в порядке, установленном правительством, возместят 50% недополученных доходов по процентам. Как уточняется в сопроводительных материалах, на это потребуются дополнительные расходы бюджета РФ в размере около 5,7 млрд рублей.Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Если к моменту вступления документа в силу заемщик уже уплатил проценты, то банк должен будет перенаправить их на погашение основного долга по кредиту. Если он уже полностью погашен, возмещение пойдет в счет других займов участника СВО. При их отсутствии уплаченные средства возврату не подлежат.