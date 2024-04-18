В городе Северске (Томская область) завершился второй этап строительства ограждающей конструкции быстрого реактора БРЕСТ-ОД-300 в рамках проекта "Прорыв". В шахту реактора установили средний ярус ограждающей конструкции массой 184 тонны, а к декабрю 2024 года высота ограждающей конструкции достигнет 17 метров.

Корпус реактора БРЕСТ-ОД-300 представляет собой металлобетонную конструкцию с металлическими полостями под оборудование первого контура. После завершения монтажа третьего укрупненного блока полости будут заполнены жаростойким бетоном для прочности металлобетонного каркаса.

Реактор БРЕСТ-ОД-300 сам обеспечит себя основным энергетическим компонентом — плутонием-239, воспроизводя его из изотопа урана-238. Это повысит эффективность использования природного урана, который составляет около 86% мировых запасов энергетических ресурсов.