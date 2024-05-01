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Мария Захарова назвала создание консультанта МИД Украины заигрыванием с расовой темой
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 1:42

Мария Захарова назвала создание консультанта МИД Украины заигрыванием с расовой темой

Виртуальный ассистент МИД Украины по вопросам консультирования вызывает серьезные нарекания в связи с выбором персоны афроамериканской внешности и приуроченностью к аспектам расовой проблематики, а также использованием грантов для пропаганды принятия либеральных принципов "инклюзивности".

Свое мнение по данному вопросу выразила представительница МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

МИД Украины заявил в среду, что разработан виртуальный помощник, который будет предоставлять информацию для СМИ по консульским вопросам с применением искусственного интеллекта.

Ассистента назвали "Виктория Ии", его облик создан на основе настоящего человека — украинской певицы Розали Номбре, которая дала согласие на использование своего образа для этой цели, после чего ее съемки были цифрово обработаны.

По мнению Захаровой, использование темнокожей девушки — явный признак заигрывания с рассовой тематикой.

По ее мнению, подобные действия связаны с использованием грантов для пропаганды либеральных принципов "инклюзивности" и являются попыткой "скрыть истинное положение дел, проникнувшее в современную Украину, где расизм и неонацизм продолжают распространяться как идеологические принципы".

Дипломат отметила, что в 2023 году в должности представителя министерства обороны Вооруженных сил Украины находился Сара Эштон-Чирилло (включенная РФ в список террористов и экстремистов), однако "кончились как гранты, так и сам Чирилло".

"Так что отработают грант, пропадет и эта находка киевского режима, сути которого это все не изменит, — ксенофобия, расизм, неонацизм останутся его идеологической основой", — заключила Захарова.

Фото: www.kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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