Виртуальный ассистент МИД Украины по вопросам консультирования вызывает серьезные нарекания в связи с выбором персоны афроамериканской внешности и приуроченностью к аспектам расовой проблематики, а также использованием грантов для пропаганды принятия либеральных принципов "инклюзивности".
Свое мнение по данному вопросу выразила представительница МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
МИД Украины заявил в среду, что разработан виртуальный помощник, который будет предоставлять информацию для СМИ по консульским вопросам с применением искусственного интеллекта.
Ассистента назвали "Виктория Ии", его облик создан на основе настоящего человека — украинской певицы Розали Номбре, которая дала согласие на использование своего образа для этой цели, после чего ее съемки были цифрово обработаны.
По мнению Захаровой, использование темнокожей девушки — явный признак заигрывания с рассовой тематикой.
По ее мнению, подобные действия связаны с использованием грантов для пропаганды либеральных принципов "инклюзивности" и являются попыткой "скрыть истинное положение дел, проникнувшее в современную Украину, где расизм и неонацизм продолжают распространяться как идеологические принципы".
Дипломат отметила, что в 2023 году в должности представителя министерства обороны Вооруженных сил Украины находился Сара Эштон-Чирилло (включенная РФ в список террористов и экстремистов), однако "кончились как гранты, так и сам Чирилло".
"Так что отработают грант, пропадет и эта находка киевского режима, сути которого это все не изменит, — ксенофобия, расизм, неонацизм останутся его идеологической основой", — заключила Захарова.
Фото: www.kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
США обвинили Россию и Китай в размещении противокосмического вооружения
Высокопоставленный представитель Пентагона Пентагона обвинило Россию и Китай в разработке и размещении противокосмических вооружений как на земле, так и на орбите.
Моррис: Джо Байден, фактически, подписал начало войны с Россией
Подписав легислативный акт о конфискации замороженных ресурсов Российской Федерации в пользу Украины, президент Соединенных Штатов Америки объявил экономическое противостояние России, сообщил американский журналист Клейтон Моррис во время трансляции своего шоу Redacted.
Ученые нашли "космический сбой" в гравитации Вселенной
Канадские ученые из Университета Ватерлоо и Университета Британской Колумбии выявили аномалию в гравитации, названную "космическим сбоем", которая проявляется в ослаблении гравитационного воздействия на 1% на огромных расстояниях в миллиарды световых лет.
Ученые провели анализ генетической предрасположенности к раку у некоторых пород собак
Согласно исследованию, малигнантные опухоли являются главной причиной смертности собак, составляя 27% от всех случаев.