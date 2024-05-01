Заместитель постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица, после действий посланника Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса, намекнул на своей странице в соцсетях намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту.
Предварительно посланник Литвы в Швеции (бывший министр иностранных дел Литвы) Линас Линкявичюс опубликовал в соцсетях запись, указывающую на предстоящий удар по Крымскому мосту.
В частности, в посте посланника был представлен коллаж с изображением моста и снимком запуска ракеты. Угрозу Линкявичюса прокомментировал первый заместитель постпредставителя России при ООН Дмитрий Полянский, заявив, что тот будет сожалеть "подобных ошибках".
Кислица привел "список шести основных видов мостов на 2024 год": "Арочные мосты", "Консольные мосты", "Вантовые мосты", "Подвесные мосты", "Связанные арочные мосты", "Керченские мосты".
В то же время, если для каждого типа он разместил изображение соответствующего вида моста, то надпись "Керченские мосты" сделала отсылку к пустому изображению. Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев предварительно отметил, что возможное нападение на Крым предвещает нарастание конфликта, и позвал украинские власти осознать, что такие действия будут встречены "неизбежным возмездием" с применением различного рода вооружения.
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