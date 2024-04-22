Власти ХМАО планируют выращивать сырье для производства гуаровой камеди в Узбекистане, заменив поставки из Пакистана и Индии. Это поможет импортозамещению в нефтяной отрасли, передает ТАСС.
В ХМАО в 2023 году запущен завод по производству гуаровой камеди. Для его работы необходимо сырье, которое в регионе не выращивают.
Для выращивания сырья больше подходят климатические условия Узбекистана. Поэтому ХМАО планирует провести переговоры с Минсельхозом Узбекистана о возможности выращивания бобовой культуры в этой стране.
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