Минцифры РФ поддерживает инициативу по созданию единой платформы для борьбы с мошенничеством и готово помочь в ее разработке. Александр Шойтов, заместитель министра цифрового развития, сообщил, что министерство может выступить разработчиком такой платформы, сообщает ТАСС.

Ранее первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова предложила объединить усилия в борьбе с мошенниками и создать антифрод-платформу с участием ЦБ, МВД, Минцифры и банков.

По информации СМИ, ЦБ, МВД, Минцифры, Роскомнадзор и участники рынка обсуждают создание антифрод-платформы для совместной работы банков и операторов связи.