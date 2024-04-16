Проблемы с энергоснабжением Харькова началось после серии взрывов. В нескольких районах города отключение электричества. Из-за этого, в часности, увеличены интервалы движения поездов в метро, сообщает ТАСС.

В Харьковском метрополитене после возобновления движения поезда стали следовать с интервалом в 20 минут. графики отключения света. В Харьковской области уже более недели применяются

Около 200 тысяч потребителей по данным на утро 16 апреля остаются без электричества. Это сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго". Повреждены электростанции и линии передачи электроэнергии. Киев признает, что в Харькове после взрывов сложилась наиболее сложная ситуация.