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На два см снизился уровень воды в Тюменской области
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:49

На два см снизился уровень воды в Тюменской области

Уровень воды в Ишиме и Тоболе в Тюменской области начал снижаться. В районе города Ишима он опустился на 2 см до 1062 см. Ранеее уровень превысил отметку опасного явления и обновил исторический рекорд 2017 года в 982 см. В районе Ильинки за 8 часов вода упала на 3 см до 847 см, передает ТАСС.

В реке Тобол рост воды местами усилился. В районе населенного пункта Коркино за 6 часов он увеличился на 60 см до 630 см, а в районе населенного пункта Упорово — на 18 см до 512 см.

Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводкам ввели в Тюменской области заранее. Ожидается высокий уровень в реках Ишим и Тобол. Губернатор региона Александр Моор предупредил о возможности прорыва дамб или перелива через них.

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