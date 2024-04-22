Уровень воды в Ишиме и Тоболе в Тюменской области начал снижаться. В районе города Ишима он опустился на 2 см до 1062 см. Ранеее уровень превысил отметку опасного явления и обновил исторический рекорд 2017 года в 982 см. В районе Ильинки за 8 часов вода упала на 3 см до 847 см, передает ТАСС.
В реке Тобол рост воды местами усилился. В районе населенного пункта Коркино за 6 часов он увеличился на 60 см до 630 см, а в районе населенного пункта Упорово — на 18 см до 512 см.
Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводкам ввели в Тюменской области заранее. Ожидается высокий уровень в реках Ишим и Тобол. Губернатор региона Александр Моор предупредил о возможности прорыва дамб или перелива через них.
Российский бизнес американского оператора гибких офисов "WeWork" купила сеть "Space 1"
В сделку вошли четыре площадки в Москве общей площадью 18 тыс. кв. метров.
За слова о размещении ядерного оружия в стране премьер Польши раскритиковал Дуду
Туск выразил желание узнать о мотивах этого заявления и подчеркнул важность тщательной подготовки всех инициатив в области безопасности.
Известный косметолог Садик поделилась секретами сохранения молодости кожи
Косметолог Сана Садик подчеркнула важность правильного питания, отмечая, что употребление натуральных жиров, таких как сливочное масло, способствует предотвращению обвисания и дряблости кожи.
Врачи Малышева и Гандельман: сосудосуживающие капли опасны при повышенном давлении
Врачи Елена Малышева и Герман Гандельман предупредили о потенциальной опасности использования сосудосуживающих капель для носа у людей с повышенным артериальным давлением.