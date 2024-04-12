Нападения бродячих собак являются большой проблемой для всех заповедников. Особенно неблагоприятный период — это апрель-май, когда копытные животные становятся беззащитными перед стаями собак. Директор парка Вячеслав Щербаков отметил, что этот период особенно опасен.