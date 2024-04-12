Стратосферный прыжок на Северный полюс совершили россияне первыми в мире, сообщает российская компания RuVDS, передает ТАСС.
Спрыгнули с борта самолета Ил-76 с высоты более 10 тыс. м. летчик-космонавт Михаил Корниенко, летчик-инструктор Александр Лынник и основатель аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" Денис Ефремов.
Обещанные правительством компенсации фермеры Молдавии так и не получили
Фермеры Молдавии обвиняют правительство страны, что те не выплатили компенсации за ущерб от засухи, которые земледельцы понесли в прошлом году.
Пакистану нужно просить Индию о помощи в борьбе с терроризмом, если они сами не справляются, сказал индийский министр
Индийские вооруженные силы готовы уничтожать террористов и на территории Пакистана, если они сбегут после теракта в Индии.
Infinix представила в России новую линейку смартфонов NOTE 40
Главные особенности смартфонов включают поддержку быстрой зарядки 70 Вт, беспроводную магнитную зарядку, AMOLED-экраны на 120 Гц, высокоразрешающие камеры и большой объём памяти.
Ущерб в 5 млн руб. понес природный комплекс "Красноярские Столбы" от бродячих собак
Нападения бродячих собак являются большой проблемой для всех заповедников. Особенно неблагоприятный период — это апрель-май, когда копытные животные становятся беззащитными перед стаями собак. Директор парка Вячеслав Щербаков отметил, что этот период особенно опасен.