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Стратосферный прыжок на Северный полюс совершили российские парашютисты
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:41

Стратосферный прыжок на Северный полюс совершили российские парашютисты

Стратосферный прыжок на Северный полюс совершили россияне первыми в мире, сообщает российская компания RuVDS, передает ТАСС.

Спрыгнули с борта самолета Ил-76 с высоты более 10 тыс. м. летчик-космонавт Михаил Корниенко, летчик-инструктор Александр Лынник и основатель аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" Денис Ефремов.

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