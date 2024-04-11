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Украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:39

Украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским

Украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским примерно в 7-10 раз, признал командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль.

Мир

Nissan Magnite Facelift скоро появится на рынке Индии с улучшенными функциями

Nissan Magnite Facelift скоро появится на рынке Индии с улучшенными функциями

Nissan, известный японский производитель автомобилей, готовится представить обновленную версию Magnite на индийском рынке.

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Компания Paramount начала расследование обвинений о непристойный замечаниях Сталлоне

Компания Paramount начала расследование обвинений о непристойный замечаниях Сталлоне

Компания Paramount проводит расследование по обвинениям в том, что Сильвестр Сталлоне высмеивал дополнительных актеров на съемочной площадке сериала "Король Талсы﻿", комедийно-драматического проекта, в котором он играет Дуайта 'Генерала' Манфреди.

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Общество

В сети состоялся официальный релиз фильма

В сети состоялся официальный релиз фильма "Командир", основанный на реальной истории

В сети стал доступен фильм "Командир" 2024 года выпуска. Эта лента повествует о реальной истории, которая случилась в период перестройки. 1 декабря 1988 года произошло страшное происшествие - боевики захватили автобус со школьниками в городе Орджоникидзе (Владикавказ). Молодая учительница поехала со своим классом на экскурсию в одну из типографий.

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Более десяти тысяч памятников ЛНР будут внесены в единый реестр объектов культурного наследия РФ

Более десяти тысяч памятников ЛНР будут внесены в единый реестр объектов культурного наследия РФ

Ряд особо важных исторических памятников и культурных объектов Луганской Народной Республики будут внесены в единый реестр культурного наследия РФ.

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