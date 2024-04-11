Украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским

В сети стал доступен фильм "Командир" 2024 года выпуска. Эта лента повествует о реальной истории, которая случилась в период перестройки. 1 декабря 1988 года произошло страшное происшествие - боевики захватили автобус со школьниками в городе Орджоникидзе (Владикавказ). Молодая учительница поехала со своим классом на экскурсию в одну из типографий.