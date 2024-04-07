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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:38

В Краснинском районе Липецкой области подавили беспилотник самолетного типа

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружен и подавлен над Краснинским районом Липецкой области, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем телеграм-канале."БПЛА самолетного типа был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Краснинском районе. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

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