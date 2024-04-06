В Оренбуржье операторы связи будут обслуживать всех абонентов

Режим автоматического межсетевого роуминга ввели в Оренбургской области в связи с паводком. Это означает, что инфраструктура всех операторов связи будет обслуживать всех абонентов, сообщила пресс-служба министерства цифрового развития и связи региона."В период ЧС ситуация с подтоплением оборудования операторов связи стремительно меняется. Для повышения качества и расширения зон покрытия мобильной связью на всей территории Оренбургской области введен режим межсетевого роуминга - инфраструктура всех операторов связи обслуживает всех абонентов", - сообщили в ведомстве.
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