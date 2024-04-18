Мосгорсуд 24 апреля рассмотрит жалобу на арест обвиняемого в причастности к нападению на концертный зал "Крокус сити холл". Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Апелляционная жалоба Лутфуллои на решение избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей будет рассмотрена 24 апреля", – сказала собеседница агентства.

Уроженец Таджикистана Лутфуллои был арестован 29 марта.