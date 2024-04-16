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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:29

В России предложили заблокировать TikTok

В России предложили заблокировать TikTok

Мир

По слухам в Android 15 может появиться функция зарядки по NFC

По слухам в Android 15 может появиться функция зарядки по NFC

Слухи о возможном нововведении в Android 15 связанные с функцией зарядки по NFC были раскрыты техноблогером Мишаалом Рахманом. Рахман обнаружил соответствующую технологию в коде бета-версии Android 15 и высказал предположение о её целесообразности, учитывая наличие стандарта Qi на рынке.

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Из горящего здания Копенгагенской фондовой биржи была спасена ценная картина

Из горящего здания Копенгагенской фондовой биржи была спасена ценная картина

Художественный шедевр — "С Копенгагенской фондовой биржи" Педера Северина Кройера (1851-1909) — является одним из наиболее известных произведений датского художника. На записях местных телеканалов видно, как полотно осторожно переносят в безопасное место.

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Общество

Американскому журналисту Такеру Карлсону дал интервью сооснователь Telegram Павел Дуров

Американскому журналисту Такеру Карлсону дал интервью сооснователь Telegram Павел Дуров

"Интервью с Такером выйдет совсем скоро. Оно будет в видеоформате, что для меня большая редкость", - говорится в сообщении Дурова.

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Отчет Страхового дома ВСК выделил самый аварийные китайские автомобили

Отчет Страхового дома ВСК выделил самый аварийные китайские автомобили

В первом квартале 2024 года в России наблюдается резкий рост аварий с китайскими автомобилями, который составил 48 процентов.

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