Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области, будет вновь участвовать в выборах на новый срок полномочий, которые пройдут в сентябре этого года. Его кандидатуру и решение идти на следующий срок поддержал сегодня президент РФ Владимир Путин во время общения по ВКС, сообщает ТАСС.
"Андрей Иванович, работа действительно большая, немало сделано. У вас все на марше, что называется, и я, безусловно, желаю вам удачи", — сказал Владимир Путин.
Глава государства отметил, что главы регионов должны максимально плотно общаться с гражданами, до них нужно доносить информацию о сделанной работе, а также выбирать приоритеты действий исходя из этой информации.
В качестве очередной идеи, Бочаров при общении предложил Владимиру Путину обеспечить на федеральном уровне раненых участников СВО автомобилями или социальным такси.
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