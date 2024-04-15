Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области, будет вновь участвовать в выборах на новый срок полномочий, которые пройдут в сентябре этого года. Его кандидатуру и решение идти на следующий срок поддержал сегодня президент РФ Владимир Путин во время общения по ВКС, сообщает ТАСС.

"Андрей Иванович, работа действительно большая, немало сделано. У вас все на марше, что называется, и я, безусловно, желаю вам удачи", — сказал Владимир Путин.

Глава государства отметил, что главы регионов должны максимально плотно общаться с гражданами, до них нужно доносить информацию о сделанной работе, а также выбирать приоритеты действий исходя из этой информации.

В качестве очередной идеи, Бочаров при общении предложил Владимиру Путину обеспечить на федеральном уровне раненых участников СВО автомобилями или социальным такси.