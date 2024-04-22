Российская сеть сервисных офисов "Space 1" приобрела российское подразделение "WeWork2". В сделку вошли четыре площадки в Москве общей площадью 18 тыс. кв. метров. Таким образом, портфель компании расширился до 52 тыс. кв. метров в Москве и Дубае, передает ТАСС.

"Объем капитальных вложений в объектах такого уровня — порядка 1,5-2 млрд рублей, это стоимость CAPEX. Коммерческие условия сделки мы договорились со стороной продавцов оставить между собой. Мы их [раскрывать] не будем. Но базовые представления о стоимости бизнеса — без клиентов, только по капитальным затратам — можно составить по открытым данным", — сказал Бродников.

По данным Commonwealth Partnership (CMWP) на начало апреля 2024 года, объем столичного рынка гибких рабочих пространств составил 406 тыс. кв. метров, из них 89% пришлось на сетевых операторов. Благодаря сделке "Space 1" становится лидером среди операторов гибких пространств с 13% рынка.