Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.04.2024 : 93,4409
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.04.2024 : 99,5797
  1. Главная
  2. Мир
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:34

Российский бизнес американского оператора гибких офисов "WeWork" купила сеть "Space 1"

Российская сеть сервисных офисов "Space 1" приобрела российское подразделение "WeWork2". В сделку вошли четыре площадки в Москве общей площадью 18 тыс. кв. метров. Таким образом, портфель компании расширился до 52 тыс. кв. метров в Москве и Дубае, передает ТАСС.

"Объем капитальных вложений в объектах такого уровня — порядка 1,5-2 млрд рублей, это стоимость CAPEX. Коммерческие условия сделки мы договорились со стороной продавцов оставить между собой. Мы их [раскрывать] не будем. Но базовые представления о стоимости бизнеса — без клиентов, только по капитальным затратам — можно составить по открытым данным", — сказал Бродников.

По данным Commonwealth Partnership (CMWP) на начало апреля 2024 года, объем столичного рынка гибких рабочих пространств составил 406 тыс. кв. метров, из них 89% пришлось на сетевых операторов. Благодаря сделке "Space 1" становится лидером среди операторов гибких пространств с 13% рынка.

Мир

За слова о размещении ядерного оружия в стране премьер Польши раскритиковал Дуду

За слова о размещении ядерного оружия в стране премьер Польши раскритиковал Дуду

Туск выразил желание узнать о мотивах этого заявления и подчеркнул важность тщательной подготовки всех инициатив в области безопасности.

Читать полностью
Российская сторона запросила у Турции разъяснения по отказам россиянам в транзите в Латинскую Америку

Российская сторона запросила у Турции разъяснения по отказам россиянам в транзите в Латинскую Америку

Российские СМИ сообщают о требовании Российской Федерации к авиакомпании Turkish Airlines и МИДу Турции об официальных разъяснениях относительно отказов гражданам РФ в транзите через аэропорт Стамбула в Латинскую Америку.

Читать полностью

Общество

Известный косметолог Садик поделилась секретами сохранения молодости кожи

Известный косметолог Садик поделилась секретами сохранения молодости кожи

Косметолог Сана Садик подчеркнула важность правильного питания, отмечая, что употребление натуральных жиров, таких как сливочное масло, способствует предотвращению обвисания и дряблости кожи.

Читать полностью
Врачи Малышева и Гандельман: сосудосуживающие капли опасны при повышенном давлении

Врачи Малышева и Гандельман: сосудосуживающие капли опасны при повышенном давлении

Врачи Елена Малышева и Герман Гандельман предупредили о потенциальной опасности использования сосудосуживающих капель для носа у людей с повышенным артериальным давлением.

Читать полностью

Новости