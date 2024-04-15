Учрежденная в 2023 году новая премия — Национальной премии в области детской и подростковой литературы. Художнику-иллюстратору достанется в этом году премия в номинации "За вклад в развитие детской литературы".

Новая Национальная премия создана для поощрения авторов, иллюстраторов и издателей современной отечественной литературы для детей и подростков, сообщает ТАСС.

До 30 июня принимаются Заявки. Среди номинаций: "Прозаическое произведение для детей" и "Подростков", "Поэтическое произведение для детей", "Для подростков", "Иллюстрированная книга", "Издательские проекты для детей и подростков".

















