Учрежденная в 2023 году новая премия — Национальной премии в области детской и подростковой литературы. Художнику-иллюстратору достанется в этом году премия в номинации "За вклад в развитие детской литературы".
Новая Национальная премия создана для поощрения авторов, иллюстраторов и издателей современной отечественной литературы для детей и подростков, сообщает ТАСС.
До 30 июня принимаются Заявки. Среди номинаций: "Прозаическое произведение для детей" и "Подростков", "Поэтическое произведение для детей", "Для подростков", "Иллюстрированная книга", "Издательские проекты для детей и подростков".
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