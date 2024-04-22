Объем инвестиций, которые резиденты свободной экономической зоны в ДНР планируют вложить в экономику, превысил 12 млрд рублей, сообщает ТАСС.

К работе СЭЗ привлечено повышенное внимание. За две недели количество зарегистрированных юридических лиц выросло на девять. На 19 апреля их уже 252, из которых 37 стали участниками СЭЗ.

Еще пять проектов в региональном правительстве ожидают предоставления соответствующего заключения. 9 апреля Пушилин сообщил о 32 резидентах СЭЗ, которые планируют инвестировать более 11 млрд рублей и создать 3 604 новых рабочих мест.