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Условного противника уничтожили под Самарой военные
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:25

Условного противника уничтожили под Самарой военные "кочующими минометами"

Артиллерийские подразделения Центрального военного округа отработали уничтожение позиций и бронетехники условного противника "кочующими минометами" в Самарской области, передает ТАСС.

Расчеты беспилотников "Орлан-10" провели воздушную разведку и вскрыли позиции бронетехники и живой силы противника. По этим данным, расчеты 120-миллиметровых минометных комплексов "Сани" уничтожили свыше 30 целей условного противника.

Для уничтожения разрозненных сил использовались 82-миллиметровые минометы. В практических занятиях приняли участие около 100 военнослужащих и более 10 единиц военной техники.

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