Так прошла акция, направленная на популяризацию донорства в Министерстве здравоохранения. В акцииприняли участие 59 человек, общие запасы крови пополнились на 26 литров.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и другие сотрудники ведомства приняли участие в акции, приуроченной к Национальному дню донора в России. Об этом сообщает ТАСС.