В результате обстрела города Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла местная жительница. Женщина 1956 года рождения стала жертвой этого инцидента.

"Прилет" произошел в городе Макеевка Донецкой Республики, в Советском районе. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Информация о погибшей женщине была получена после того, как стало известно об обстреле Макеевки украинскими войсками в 12:20. Обстрел был произведен с использованием ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО).