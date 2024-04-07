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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:23

В результате украинского обстрела Макеевки погибла женщина

В результате обстрела города Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла местная жительница. Женщина 1956 года рождения стала жертвой этого инцидента.

"Прилет" произошел в городе Макеевка Донецкой Республики, в Советском районе. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Информация о погибшей женщине была получена после того, как стало известно об обстреле Макеевки украинскими войсками в 12:20. Обстрел был произведен с использованием ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

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