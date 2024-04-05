ТАСС сообщает:
ВС РФ за неделю уничтожили три штурмовика Су-25 Воздушных сил Украины, пять пусковых установок ЗРК С-300 - МО РФ.
ТАСС сообщает:
ВС РФ за неделю освободили на авдеевском направлении населенный пункт Водяное - МО.
ТАСС сообщает:
Российские войска на южнодонецком направлении за неделю улучшили тактическое положение по переднему краю - МО РФ.
Байден позвонил израильскому премьеру и призвал прекратить боевые действия в отношении Газы
Американский лидер Джо Байден позвонил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху. В ходе данного телефонного разговора Байден заявил, что осуждает действия израильских военных.
От акций израильских банков решил избавиться фонд Ирландии из-за ситуации в Палестине
Всего упоминается пять банков Израиля - "Апоалим", "Леуми", "Дисконт", "Мизрахи-Тфахот" и "Первый международный банк".
Ученые провели связь между типом личности и стилем бега
Исследователи из спортивной лаборатории Volodalen провели исследование, которое предполагает наличие корреляции между стилем бега и особенностями личности.
Ученые обнаружили новый биологический механизм в организме человека
Ученые обнаружили фундаментальный биологический механизм, который может привести к созданию новых методов лечения неврологических заболеваний, таких как спинальная мышечная атрофия (СМА) и аутизм, а также различных видов рака.