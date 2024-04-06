Путин подписал закон о запрете увольнять в течение года вдов участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон, гарантирующий сохранение работы женам погибших участников специальной военной операции (СВО) в течение одного года с момента гибели мужа. Документ опубликован на портале правовой информации.Он вносит изменения в Трудовой кодекс РФ и запрещает увольнять по инициативе работодателя вдов ветеранов боевых действий в течение одного года с момента гибели супруга при условии, что они не вступили в новый брак. Такие меры соцподдержки будут действовать и для супругов женщин-военнослужащих, погибших и признанных ветеранами боевых действий.При этом предусматривается несколько исключений. Так, запрет на увольнение не распространяется на случаи ликвидации организации и неоднократного неисполнения работником без уважительных причин своих трудовых обязанностей, а также совершения им аморального проступка, если он выполняет воспитательные функции.Ранее в российском законодательстве уже существовали аналогичные меры соцподдержки для женщин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида, и некоторых других граждан.Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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